Rita Helena Ivanhes Martinez (43) foi morta com um tiro no rosto e o esposo baleado com dois tiros. O crime ocorreu na noite de domingo (7), no Portal Caiobá, em Campo Grande/MS.

Os bombeiros foram acionados, mas a catadora de recicláveis foi encontrada sem vida. O marido foi socorrido e encaminhado a Santa Casa. O casal era usuário de drogas. O crime está sendo investigado.

Comentários