MULHERES NA POLÍTICA: “Sou candidata para defender o direito das mulheres na política”, declara Simona Silva

Simona Silva, candidata a deputada estadual (PSD), defende o espaço das mulheres na política e a necessidade de elas assumirem seus papeis de protagonistas da construção de uma nova política voltada para toda a população do Estado.

Em entrevista ao jornal Boca do Povo, Simona ressaltou que “Nós, mulheres, somos a maioria da população de Mato Grosso do Sul e nesta eleição estamos aqui para fortalecer essa bandeira na vida das mulheres. Minha luta é contra o machismo, o racismo, as mulheres que sofrem abusos e violências domesticas, por todas elas eu me propus em lutar, ajudar e fazer o possível por todas”, disse.

CARINHO E APOIO

Simona ainda ressaltou e agradeceu o apoio recebido do prefeito Marquinhos Trad, de quem recebeu o convite para se candidatar.

“Nosso partido tem apoiado as mulheres de uma maneira incrível, não é só colocar as mulheres como candidatas, e sim, é preciso elegê-las, pois precisamos de mais mulheres no cenário político municipal, estadual e nacional” disse marquinhos Trad.

Comentários