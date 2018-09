Mutirão da cidadania acontece no próximo sábado na escola municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista

A Prefeitura de Campo Grande participa no dia 22 de setembro em parceira com a T Eventos & Marketing, do mutirão Etapa I, a ser realizado na Escola Municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista, no Bairro Paulo Coelho Machado. A expectativa para o evento é da presença de 6,5 mil pessoas.

O objetivo do mutirão será de disponibilizar serviços de atendimento gratuitos à população nos Bairros de Campo Grande como exame de saúde, habilitação, educação lazer, empreendedorismo, direitos sociais, entretenimento, orientações jurídicas, cadastro para emprego, corte de cabelo, shows culturais e recreação infantil.

A T Eventos & Marketing é uma empresa especializada em desenvolvimento de ações nacionais, internacionais e projetos especiais, têm como missão promover eventos que contribuam com o desenvolvimento social econômico de Estados e Municípios, por meio de parcerias para a realização de projetos e eventos que promovam ações de cidadania e desenvolvimento das comunidades locais.

O evento foi realizado nas sete regiões de Campo Grande: Centro, Anhanduizinho, Segredo, Prosa, Bandeira, Imbirussú e Lagoa.

Nas 11 etapas do Mutirão da Cidadania teve a participação de 45 instituições, 150 serviços, 4,4 mil voluntários, e 55 mil pessoas foram beneficiadas.

Participam do evento a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Procon Municipal, SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Funsat (Fundação Social do Trabalho), Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) e Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

Créditos Assessoria da PMCG

Comentários