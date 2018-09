Na era da campanha digital, Coronel David comemora mais de 200 mil interações em 30 dias de campanha

Para Coronel David, redes sociais são ferramentas de interação e agilidade entre o candidato e o povo

As campanhas eleitorais mudaram bastante com a era digital, fazendo com que muitos eleitores aproveitem as redes sociais como ferramentas para conhecer melhor seus candidatos e buscar a escolha certa na hora de votar.

O candidato a deputado estadual pelo PSL, Coronel David – 17.800, comemora essa nova fase, como uma oportunidade única de interagir, apresentar seus trabalhos e ter um “feedback” mais ágil com os eleitores. “Com o aumento do acesso à internet e o uso das redes sociais, a corrida eleitoral se tornou muito mais rápida e dinâmica. Isso faz com que o próprio candidato fique mais antenado a tudo que acontece e cria uma relação mais próxima com seus eleitores. Nas redes sociais o eleitor pode avaliar o seu “currículo”, conhecer suas ideias e seus ideais, analisar o seu comportamento, além de expor críticas e dar sugestões de forma muito mais rápida”, comentou o candidato.

Voz das redes sociais

Entre os meses de agosto e setembro, o número de curtidas, visualizações, comentários e compartilhamentos alcançou mais de 200 mil interações em apenas 30 dias de campanha. “Dou muito valor às minhas redes sociais e comemoro cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento das nossas propostas e visualizações do nosso trabalho e espero com isso, alcançar um bom número de pessoas que confiam no em meu nome e no que eu posso fazer por MS”, destacou Coronel David.

