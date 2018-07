“Na estrada com Coronel David” promove diálogo com população da região do Bolsão em MS

Pré-candidato segue para o município de Selvíria e Três Lagoas

O pré-candidato a deputado estadual Coronel David continua nesta quarta-feira (25) sua caminhada por diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Entre eles, Coronel David passa por Aparecida do Taboado, cidade considerada muito especial pelo pré-candidato. “Aparecida do Taboado é uma cidade muito querida por mim, já que é a cidade do meu pai, tenho muitos amigos e familiares também. Vamos aproveitar o “Coronel David na Estrada” para rever pessoas queridas e conversar melhor com a população daquela região”, disse Coronel David.

Na quinta-feira (26), Coronel David também passa por Selvíria e na sexta-feira (27) por Três Lagoas onde participa de entrevistas na rádio local, conversa com moradores e lideranças políticas.

Assessoria de imprensa Coronel David

