Na “linha Bolsonaro”, Coronel David crava tolerância zero contra criminalidade no MS

Combate ao tráfico de drogas e controle das fronteiras estão entre as propostas de Coronel David

O candidato a deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal), Coronel David acredita que para continuar realizando um trabalho significativo para a população de Mato Grosso do Sul, é preciso apresentar projetos relevantes para MS. Um deles está relacionado a segurança pública, onde o foco estará na realização de ações integradas com as forças de segurança. “Nosso trabalho será voltado para uma atuação integrada entre a Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Polícia Civil, Agentes penitenciários, Guarda Civil Municipal e servidores das medidas socioeducativas de Mato Grosso do Sul. O objetivo é estimular a evolução das áreas de inteligência das polícias e, entre elas, incentivar o uso de recursos tecnológicos como instrumentos de prevenção, combate e solução de crimes”, disse Coronel David.

Capacitação de policiais e combate a criminalidade estão entre seus projetos como deputado. “Vou trabalhar por programas de capacitação dos policiais militares de MS, além de atuar junto ao Poder Executivo e a Secretaria de Segurança Pública estadual. Sou contra a legalização das drogas, e vou atuar pela inserção de Políticas Públicas para combate aos crimes transnacionais, em especial o tráfico de drogas e de armamentos e buscar um modelo eficaz de preparo e emprego conjunto com as Forças Armadas com as Forças de Segurança de MS para estabelecer o controle das fronteiras secas e marítimas que estão localizadas no território sul-mato-grossense” frisou.

Porte de arma de fogo

“Sou a favor a liberação do porte de armas de fogo para os cidadãos que não tenham antecedentes criminais, e que passem por testes e treinamentos que o habilitem para o uso dessa arma com responsabilidade. Além disso, defendo a renovação periódica do porte, nos moldes de como é feito com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, frisou.

