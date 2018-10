Na Melhor Idade, Terezinha Medeiros e José Caetano são homenageados pela Enfermeira Cida Amaral

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (PROS), homenageou a Terezinha Medeiros Zandona, de 64 anos, profissional da área da saúde, que sempre se dedicou no atendimento ao cliente-paciente com carinho e muita dedicação. Também recebeu a homenagem o José Caetano Tiburcio, de 76 anos, profissional da área da saúde desde 1972, excelente profissional sempre colaborando com os colegas e extremamente gentil e alegre no atendimento. Hoje mesmo com 21 anos de aposentadoria, continua prestando serviços na Santa Casa, partilhando com os demais toda sua história e experiência.

A solenidade foi aberta com apresentação do músico Osvaldo Florêncio e contou ainda com a participação do Grupo de Dança Fantasia.

