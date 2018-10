Na Venezuela cadáveres explodem por falta de energia elétrica

A Venezuela passa hoje pela pior crise da sua história. Que mesmo com o risco de doenças a população venezuelana faz fila para comprar carne estragada. Que está apodrecendo por causa de problemas na infraestrutura do país. E se não bastece isto a falta de energia elétrica também tem sido um fato agravante na conservação de alimentos e até de cadáveres. De acordo com um comerciante ‘Falta luz aqui dez vezes por dia, às vezes por horas seguidas. No dia seguinte, os produtos estão em más condições’. Os cortes de energia constantes são alvo de manifestações frequentes. Nem aqueles que morrem escapam da crise. Necrotérios têm dificuldade para manter os corpos refrigerados. ‘Tenho dois ou três corpos que ficam expostos assim toda semana’. ‘Os corpos apodrecem a ponto de chegarem a explodir’.

