Nailor Vargas se prepara para traçar caminhos de ouro em 2018

Cada um compõe a sua história mas o bibliotecário Nailor Vargas não se limitou a viver somente a sua própria vida e trouxe sonhos a realidade compondo e fazendo parte da história de mais de mil e setecentos servidores da Assembleia Legislativa de MS. Servidor público há 37 anos Nailor sabe de cor e saltiado as principais necessidades dos trabalhadores e com sua sabedoria e simpatia encarou com total serenidade e topou desafios, quebrando barreiras jamais ultrapassadas na história do Sisalms. Conquistou a admiração de Deputados e colaboradores, autoridades e amigos. Sempre renovando parcerias fortaleceu a entidade que nunca mediu esforços e jamais virou as costas para os servidores do Estado.

O presidente que por maior tempo atuou no sindicato, Nailor trouxe a valorização trabalhista através de planos de carreiras, recomposições salariais, entretenimento, conhecimento, interatividade e projetos de total interesse aos servidores sempre aprovados por unanimidade na casa de leis. Com bom relacionamento com a mesa diretora não faltou inspiração de sua parte, desde a sua pontualidade e compromisso, não deixou ninguém tomar chá de cadeira e todos que o solicitaram foram bem atendidos.

E já que estamos falando de história não podemos esquecer que a ALMS era a única assembleia a não realizar um concurso público. Esse tabu foi quebrado com total autonomia e insistência dedicada por Nailor Vargas Marcondes – mito do Sisalms que merece no mínimo uma singela homenagem pelos serviços prestados e a audácia de se comprometer com a principal classe servidora do mecanismo público. Principal engrenagem do funcionalismo do Estado não poderia ficar de fora da retrospectiva 2017 do Jornal Boca do Povo.

Apesar da tentativa de puxar o tapete desse ícone ilustre ao tirá-lo da frente do sindicato, quando uma chapa inconstitucional formada por servidores ligados a deputados mal intencionados acabou desgastando a carreira de Nailor que acabou pedindo afastamento e provavelmente irá traçar um caminho de ouro em 2018 que será de extrema necessidade pública em um momento de transformação e renovação política.

