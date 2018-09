Nas Moreninhas, Reinaldo Azambuja discursa para 2.000 pessoas

Há quase um mês da eleição, o governador Reinaldo Azambuja participou na noite de quarta-feira (5) de um comício no bairro Moreninha III, em Campo Grande, para um público de aproximadamente 2 mil pessoas.

Em uma das regiões mais populosas da cidade, o prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria com o Governo do Estado para trazer investimentos para a Capital e afirmou que apesar de Reinaldo Azambuja ter apoiado outra candidata na eleição para a prefeitura, nunca faltou com apoio a Campo Grande. “Vontade todos os seis candidatos a governador têm, mas experiência e competência administrativa só o Reinaldo. Nenhum deles têm a biografia dele. Além disso, o Governo nunca faltou com respeito e apoio administrativo a Campo Grande”, afirmou Marquinhos.

Reinaldo Azambuja também falou da parceria com os municípios e de obras importantes para a região das Moreninhas e para Campo Grande. “A obrigação de um Governo não é só cumprir pagamento de folha de pessoal. É muito mais que isso. É fazer a parceria que nós construímos com as cidades. E Campo Grande, vocês viram aqui a palavra do prefeito Marquinhos, nós fizemos uma parceria extremamente positiva de investimentos que nós resgatamos, de obras que estamos realizando conjuntamente, que sozinho ninguém faz nada. Concluímos hospital, estamos fazendo avenidas, recapeando as vidas públicas, melhorando o centro da cidade, trazendo melhorias para as escolas”, disse.

Para melhorar o aprendizado e a formação profissional, o Governo Reinaldo Azambuja reformou três escolas nas Moreninhas: Waldemir Barros da Silva, Professora Célia Maria Náglis e o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria de Lourdes Widal Roma. A região possui mais de 70 mil moradores.

O governador também lembrou que mais de 1,5 mil casas estão sendo construídas na Capital e que com incentivos fiscais do Governo do Estado, foi inaugurada no Indubrasil a maior fábrica de proteína de soja da América Latina, gerando emprego e renda para a população. Mato Grosso do Sul está entre os estados com maior crescimento no número de empregos, segundo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, e o maior aumento da renda do trabalhador, conforme levantamento da LCA Consultoria e do IBGE.

Ainda na noite de quarta-feira (5), o governador participou de uma reunião política na região do Anhanduizinho, onde também contou sobre as conquistas de Mato Grosso do Sul.

Comentários