Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted

“A Faculdade Insted tem verdadeiro compromisso com a educação dos

sul-mato-grossenses”

Neca Chaves Bumlai é a diretora da Faculdade. Ela tem 21 anos de experiência em administração educacional e é mestre em Ciência da Informação pela UNB.

*Por B de Paula Filho

Boca: A Faculdade Insted nasce agora, mas tem experiência de mais de 50 anos, né?

Neca: Isso mesmo. Meus pais, professor Pedro Chaves e professora Reni Domingos trabalham há mais de meio século pela educação dos sul-mato-grossenses. Sempre com muita qualidade e com o verdadeiro compromisso com esse ensino. Mas uma coisa que eles nunca perderam de vista foi a inovação: por isso a Faculdade Insted começa as suas atividades assim com a experiência do trabalho já feito e com as novidades que o setor precisa.

Boca:Como surgiu a ideia da Faculdade Insted?

Neca: Abrimos uma nova Faculdade em Mato Grosso do Sul por necessidade. Necessidade que primeiro veio das pessoas da cidade, do Estado, que nos pediam um novo empreendimento na área, com o compromisso real na formação daqueles que se graduavam conosco. E necessidade do mercado de trabalho que quer, precisa contratar, mas não encontra profissionais qualificados e alinhados com as competências do século XXI.

Boca:E qual é essa novidade, o que é o diferencial da Faculdade Insted?

Neca: Só utilizaremos as metodologias ativas de aprendizagem. Estas metodologias são estratégias de trabalho em sala de aula que possibilitam o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas. Lendo, estudando, discutindo questões, fazendo pesquisas, construindo soluções para problemas. Com diferentes abordagens, o estudante trabalha mais que o professor, tem autonomia de pensamento, pois ele é protagonista do seu aprendizado. Aquele aluno que vive o que está estudando, colocando a mão na massa, discutindo soluções reais, trazendo seu cotidiano para a sala de aula tem mais de 90% de chance de reter aquela informação, do que aquele que só escuta ou lê um conteúdo, por isso ele aprende mais com as metodologias ativas.

Boca:E quais são os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos?

Neca: Na graduação nós temos Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e o curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, todos já aprovados com nota máxima pelo Ministério da Educação. Na pós-graduação os cursos de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho; Arteteraria; Psicopatologia e Saúde Mental; Psicologia no Direito da Criança e do Adolescente, Clínica Psicanalítica de Freud a Lacan; Educação Especial e Inclusiva; e Gestão Escolar.

Boca: Como faz para ingressar?

Neca: Nós temos vestibular aberto e o interessado também pode usar a nota do Enem. Além de aceitarmos portadores de diploma e transferências. O importante é se cadastrar no nosso site o insted.edu.br ou ligar para gente no (67) 3201-5999. Se quiser também pode chamar pelo WhatsApp (67) 99290-8811.

A Faculdade fica na Rua 26 de Agosto, 63, no Centro.

