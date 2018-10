No Ceasa, comerciantes irão receber mais infraestrutura

A quatro dias da eleição, o governador Reinaldo Azambuja conversou com comerciantes, agricultores familiares e hortifrutigranjeiros na quarta-feira (3) no Ceasa e assumiu o compromisso de fazer melhorias no espaço para dar mais conforto a quem trabalha ou passa pelo local.

Atendendo a pedido dos comerciantes, o espaço receberá novos banheiros, com chuveiros, e melhorias no estacionamento e no tráfego de veículos. O Ceasa fica em uma área de 100 m² onde atuam 50 empresas.

Passam pela Ceasa 1.500 veículos e 2.500 pessoas por dia. São compradores de mercados de médio e pequeno porte, mercearias de bairros, sacolões, bares, restaurantes, feirantes, supermercadistas, vendedores ambulantes e consumidores diretos da Capital e do Interior do Estado.

