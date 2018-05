No Dia do Gari, Dep. Rinaldo homenageia os trabalhadores de limpeza urbana

O dia 16 de maio é o Dia Estadual do Trabalhador na Coleta de Resíduos e Limpeza Pública Urbana (Gari), incluído no calendário de Mato Grosso do Sul por meio da Lei 3.754/2009, de autoria do Dep. Prof. Rinaldo (PSDB) que usou a tribuna, na sessão desta quarta-feira (16), para homenagear os trabalhadores.

“Para muitos, por discriminação e desconhecimento, esta profissão não tem valor nenhum. Todas as profissões têm sua importância, homenageamos aqui vários profissionais e o gari não é menos importante que o médico, o engenheiro ou o advogado. Infelizmente, muitas vezes quem trabalha em serviços elementares geralmente é discriminado ou ridicularizado, mas com alegria parabenizo hoje todos que fazem a assepsia da cidade, limpam o lixo que é produzido pela sociedade”, destacou o parlamentar.

Para o deputado, o respeito, consideração e o reconhecimento ao imprescindível trabalho realizado pelo gari são de suma importância. “Fico imaginando o que seria de uma cidade ou comunidade sem o cidadão que cuida do lixo que a sociedade produz. Não podemos deixar de lembrar desta figura ilustre, que frequentemente trabalha despercebido, mas tem uma importante função social. O reconhecimento a ele é imperioso, pois na maioria das vezes o seu trabalho é desenvolvido em insalubridade e periculosidade, mas sempre com determinação e grande senso de responsabilidade”, pontuou Rinaldo. O dia do gari também é reconhecido nacionalmente, a data lembra o dia da publicação da Lei que instituiu a categoria, em 16 de maio de 1962.

Professor Rinaldo explicou ainda a origem da palavra gari. “O nome é proveniente do empreiteiro francês Aleixo Gary, que assinou um contrato com o governo imperial em 1876, para realizar a limpeza da cidade do Rio de Janeiro, sede da corte na época. Os cariocas gostaram da sua eficiência de trabalho e começaram a chamar ‘a turma do gary’, passando depois para ‘chamem o gary’, e com o tempo o termo passou a gari, como conhecemos atualmente”, relatou.

Por fim, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, falou sobre a educação ambiental, “recebi do amigo Readir Andrade, coordenador de segurança do trabalho, uma cartilha de educação ambiental, que informa a sociedade sobre a importância da reciclagem e da separação do lixo nas casas para a coleta seletiva. Essas pequenas atitudes ajudam muito quem está na ponta, na usina de reciclagem, pois eles reverterão o lixo corretamente descartado em renda”, afirmou o deputado.

