No dia do Idoso, Alckmin destaca que vai priorizar atendimento humanizado a terceira idade

O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, cumpriu agenda de campanha em Campinas (SP), nesta segunda-feira (1). No dia do idoso, o presidenciável tucano falou sobre a importância do atendimento personalizado na saúde pública a terceira idade. “A população está ficando mais velha e precisa de atendimento humanizado, com carinho”.

Durante a caminhada, Alckmin também destacou que seu governo dará toda prioridade ao setor da saúde no Brasil.

“Para o Brasil, vamos reabrir os 30 mil leitos que estão fechados. Estimular as comunidades terapêuticas, os ambulatórios de especialidades. Toda a prioridade à saúde.”, garantiu o tucano.

Geraldo Alckmin ainda contou sobre o programa que quer implantar em todo o país voltado para a recuperação de jovens dependentes químicos.

“Ter um grande programa para recuperar os jovens na questão da dependência química. dar a mão ao jovem para ele sair da dependência química. O recomeço é um sucesso e nós vamos levar para o Brasil inteiro. Ajudar as famílias que estão passando por esse drama de ter um jovem com dependência química.”

O tucano alertou sobre os radicalismos pregados por seus adversários de esquerda e direita. Para ele, os extremos podem agravar a crise econômica no país.

“Nós não podemos ir para os radicalismos. Isso só pode agravar o desemprego, dificultar a retomada da atividade econômica. A política precisa ser feita não com violência, mas com entendimento, com aprovação de projetos importantes, com reformas. O Brasil só vai sair da crise com isso e com o sentimento de urgência e rapidez para não agravar a questão fiscal. Nossa mensagem é de esperança e confiança. Metade do eleitorado brasileiro não quer nem o radical de direita e nem o de esquerda.”, concluiu.

