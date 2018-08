No mês de aniversário da Capital, população ganha Praça Ary Coelho revitalizada

Um dos pontos de encontro e de lazer mais antigos da cidade, a Praça Ary Coelho foi revitalizada, ganhando Campo Grande mais um presente nos seus 119 anos. A revitalização e o chafariz, que após reforma ganhou vida novamente, foram entregues nesta noite (13) pelo prefeito Marquinhos Trad, que estava acompanhado da Primeira-Dama, Tatiana Trad, em ato que contou com a presença da população e autoridades.

Com show pirotécnico e apresentações culturais, a população teve de volta um de seus cartões postais mais visitados, além de brincadeiras e pinturas para as crianças com a boneca Emília e o Circo do Mato.

O Prefeito Marquinhos Trad destacou o momento importante da manutenção da história de Campo Grande. “Campo Grande, 41 anos como Capital, 119 anos de história. Eu encontrei uma senhora vendendo guloseimas que me abraçou e disse: ‘Aqui eu corri minha infância!’. Aqui tem histórias; aqui tiveram encontros, namoros, matrimônios; aqui as pessoas vinham tirar fotos do Lambe-Lambe. Não há como se falar de Campo Grande sem falar na Praça Ary Coelho. Foi necessário a soma de esforços de toda a Prefeitura para que essa noite acontecesse. Que aqui seja um encontro de emoções, de alegrias. Esse é um presente para nossa cidade”.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, frisou a importância do local para os campo-grandenses. “Nesse espaço circulam diariamente mais de 1.000 pessoas. Nós agora podemos oferecer um espaço com qualidade e beleza para as pessoas que vivem, moram, trabalham aqui no centro da cidade. Esse espaço é para as famílias tirarem fotos e terem boas lembranças deste lindo cartão postal”.

Ronilson Guerrero, professor e frequentador da Ary Coelho, falou sobre a importância da revitalização de um ponto tão importante da cidade. “Eu acredito que toda cidade precisa de lugares bonitos, gostosos, que melhoram a autoestima das pessoas e a Praça Ary Coelho representa o cartão postal de Campo Grande. Eu acredito muito que onde não tem atrativos culturais, a violência vira espetáculo. A Praça precisa pulsar cultura, pulsar turismo, então aqui, nessa reforma, realmente, Campo Grande merece”, destacou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) trabalhou por 15 dias na restauração da fonte. Foram realizadas manutenção na parte hidráulica e elétrica, limpeza de bomba e motores e conserto no painel de iluminação. A água da fonte entra no sistema de reuso.

Na oportunidade, foi assinada uma parceria do Programa de Parceria Municipal (Propam) com a empresa Garden Arts, empresa que ficará responsável pela manutenção da jardinagem ao redor do chafariz e do coreto por dois anos.

