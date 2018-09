No Paraná, prosseguem preparativos para exercício combinado entre os Exércitos Brasileiro e Paraguaio

Cascavel (PR) – No período de 11 a 13 de setembro, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), Brigada Guarani, participou da 2ª Reunião de Coordenação da Operação Combinada Paraná II, realizada em Assunção, Capital do Paraguai, com a presença de militares dos Exércitos Brasileiro e Paraguaio.

A Operação Paraná é um exercício combinado entre os Exércitos dos dois Países, sendo que a sua primeira edição aconteceu em 2017, na região Oeste do Paraná. Naquela ocasião, a atividade contemplou o emprego de uma companhia de fuzileiros mecanizada, composta de militares brasileiros e paraguaios, atuando em um quadro de operações ofensivas e defensivas.

O principal objetivo da Reunião foi confirmar os pontos tratados anteriormente, bem como dar continuidade ao acerto de detalhes de planejamento, de modo a viabilizar a execução de uma nova edição da Operação Paraná, prevista para ser desencadeada no 2º semestre de 2019. Dessa vez, o planejamento está direcionado para o emprego de um batalhão de infantaria mecanizado, inserido também em um quadro de operações defensivas e ofensivas. O local previsto para a execução da atividade será novamente a região Oeste do Paraná, próximo à Tríplice Fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina).

Após a reunião, a comitiva brasileira aproveitou a oportunidade para estreitar os laços de amizade com o país amigo e conhecer as instalações da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército e Centro de Treinamento Conjunto de Operações de Manutenção da Paz, tradicionais estabelecimentos de ensino do Exército Paraguaio.

Encerrando as visitas, a comitiva da Brigada Guarani foi recebida pelo Comandante do Exército Paraguaio, General de Exército Derlis Fernando Piris Coronel.

Dentre os participantes da reunião estavam o Comandante da 3ª Divisão de Infantaria do Exército Paraguaio, General de Brigada Ruben Dario Ortega Gonzalez, e o Comandante da 15ª Bda Inf Mec, General de Brigada Roberth Alexandre Eickhoff.

