Nossa Senhora do Perpétuo Socorro torna-se padroeira do MS

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro passa a ser a padroeira do Estado do MS. O projeto de Lei é do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) e com co-autoria dos deputados Antonieta Amorim (PMDB); Cabo Almi (PT); Coronel David (PSC); Eduardo Rocha (PMDB); Junior Mochi (PMDB); Paulo Corrêa (PR) e Renato Câmara (PMDB).

O deputado Paulo Siufi ao apresentar o projeto explicou que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é muito conhecida e venerada em MS. E essa veneração veio das tradicionais novenas que acontecem regularmente todas as quartas-feiras na Paróquia. E frisou que ‘participo todas as semanas da novela e da devoção que a população tem por ela’.

“É uma justa homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção pela Mãe é em todo estado. O nosso estado era o único que não tinha uma padroeira”, frisou o deputado Paulo Siufi.

Hoje depois de muita ‘luta’ foi aprovado na ALMS o projeto de Lei que ainda irá a sanção do Governador de MS, Reinaldo Azambuja que torna a ‘Nossa Senhora do Perpétuo Socorro’ a Padroeira de MS.

