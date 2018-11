“Nosso papel é fazer com que as Leis sejam cumpridas”, diz Enfermeira Cida em Audiência do Espectro Autista

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), compôs a mesa na Audiência Pública para debater as estratégias para efetivação de políticas públicas para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista, na terça-feira (30). Estavam presentes no debate os vereadores Dr. Wilson Sami, Betinho, André Salineiro, e Enfermeiro Fritz.

O debate teve como objetivo debater políticas para a inclusão dos autistas, tanto nas instituições de ensino quanto no mercado de trabalho, esclarecimento sobre diagnóstico e tratamento, além das legislações vigentes para assegurar mais qualidade de vida às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para a diretora da AMA (Associação de Amigos do Autista), Mara Rubia Gamon a luta é grande, e a ajuda dos parlamentares é essencial. “É uma luta constante para os pacientes terem o mínimo de tratamento adequado. A associação tem sofrido muito com a falta de políticas públicas do Estado. Eu gostaria de aumentar o número de atendimentos na entidade, mas eu não consigo aumentar os atendimentos por não poder contratar mais profissionais. Paciente autista não pode ter alta, pois uma vez autista, ele vai morrer autista”. Disse.

De acordo com a vereadora Enfermeira Cida, o papel do parlamentar é fazer com que as leis que já existem, seja cumprida. “Meu papel enquanto gestora é fazer com que essas leis sejam realmente cumpridas, pois já existem muitas normas. A todas as mães o meu respeito, e as autoridades o meu pedido para que realmente a gente mude a nossa saúde pública, que seja realmente efetiva” declarou a parlamentar.

Ao término do debate os parlamentares e as autoridades presentes, definiram a necessidade de um mapeamento e cadastro dos portadores da síndrome na Capital, para aumentar as políticas e individualizar o tratamento.

Lei dos Autistas:

A Lei Federal nº 12.764 que institui a Política Pública Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, entrou em vigor em dezembro de 2012. A lei estabelece série de diretrizes para assegurar direitos dos Autistas. A Câmara Municipal de Campo Grande também aprovou em 2017 a Lei nº 5863/17, que institui Políticas Públicas para Garantia, Proteção e Ampliação dos Direitos das Pessoas com Autismo.

