Nota pública da assessoria jurídica do PT-MS

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul foi surpreendido com a decisão do Des. Sergio Fernandes Martins de informar o TRE/MS da pretensa inelegibilidade do Ex governador Zeca do PT.

Primeiro, o processo onde foi proferido o referido despacho não se encontra sob a carga do desembargador Sérgio Martins, mas sob a carga do Vice Presidente do TJMS para apreciação da admissibilidade de Recurso Especial do MPE contra decisão da 1ª Câmara Cível que anulou decisão do referido colegiado.

Enquanto o Recurso Especial do MPE não ter uma solução final, seja no TJMS ou STJ, o Desembargador Sergio Martins não pode oficiar neste processo. Por isto a surpresa do Partido com o ato de ofício do referido Desembargador. O manejo do recurso por parte do MPE ao STJ, ainda sob a análise do vice presidente, obsta que o ex-governador maneje qualquer recurso ao STJ da decisão da 1ª câmara cível que por 3 votos a 2 reformou a sentença que o absolveu por ato de improbidade. A decisão deste julgamento foi publicada em 17 de Março de 2017, causando estranheza que somente agora (15 meses decorridos) o Desembargador Sérgio Martins, sem deter a carga dos autos e de ofício, decidir oficiar o TRE/MS. O PTMS confia e continuará confiando na JUSTIÇA em especial nos magistrados e colegiados competentes para decidir qualquer ação envolvendo nossos agentes políticos, ainda que algumas decisões se caracterizem como teratológicas, como é a decisão do Des. Sergio Martins, com as todas as vênias possíveis. O PT, após o manejo dos devidos recursos, aguarda que as autoridades judiciais competentes restabeleçam o trilho da legalidade no presente caso e garanta a elegibilidade do ex- governador Zeca do PT. RONALDO DE SOUZA FRANCO. OAB/MS 11.637.

