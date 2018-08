Nova Andradina tem primeiro hotel abastecido 100% com energia limpa e renovável

Financiamento e consultoria especializada viabilizaram sistema fotovoltaico



O Hotel Tropical, de Nova Andradina, acaba de entrar para o rol de empreendimentos abastecidos 100% com energia limpa e renovável. Essa é a primeira empresa do segmento de hotéis a implantar o sistema fotovoltaico no município, além de ser uma das primeiras do interior de Mato Grosso do Sul a contar com a tecnologia.

“Optamos por fazer esse investimento com o intuito de aliar empreendedorismo, sustentabilidade, economia e, principalmente, a preservação do meio ambiente, visto que a energia fotovoltaica elimina a emissão de carbono e a necessidade de hidrelétrica”, destacou o diretor Edival Freires.

Com 97 painéis, para que o Hotel Tropical pudesse gerar mais de 3.700 kWh/mês de energia, foi necessário integrar vários atores. “Meu papel foi simplificar o acesso à energia solar fotovoltaica e seus benefícios econômicos, me considero um facilitador”, contou José Carlos Affonso, conhecido como Zeca, consultor parceiro da NeoSolar, empresa referência no segmento.

Serviço

O Hotel Tropical está localizado à Rua Milton Modesto, n°. 362, Bairro Centro. O número de telefone para contato é o (67) 3441-1610. Já, para mais informações sobre o sistema, acesse www.neosolar.com.br ou ligue (67) 9 9978-1734 (Zeca).

