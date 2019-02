Nova frente parlamentar atuará em defesa dos animais em Mato Grosso do Sul

O Deputado Estadual Marcio Fernandes apresentou na Assembleia Legislativa a proposta para criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. A Frente irá debater políticas e ações para a proteção de animais e o combate ao abandono, agressões, omissão de cuidados, entre outras formas de maus-tratos.

Médico veterinário e parlamentar que mais luta pela causa animal no Estado, Marcio Fernandes explica que a atuação em defesa dos animais reflete em importantes resultados na Saúde Pública. “Animais abandonados ou sem os devidos cuidados oferecem riscos às pessoas. Desde o risco de atropelamentos, ataque às pessoas nas ruas e transmissão de doenças, já que animais de rua não são vacinados”, disse Marcio Fernandes. “Assim, estamos prevenindo doenças e acidentes com pessoas. Além de ser muito mais barato investir em prevenção do que no atendimento e tratamento, evitamos o sofrimento de animais e pessoas, diminuímos a superlotação dos serviços de saúde, entre outros importantes benefícios”, concluiu o deputado.

O Parlamentar defende ainda a castração como uma das mais importantes medidas para evitar o abandono, tendo inúmeros projetos e recursos destinados para a castração de cães e gatos. Segundo o IBGE, cerca de 45% dos lares brasileiros possuem pelo menos um cachorro ou gato. Caso não tenha algum programa de controle de reprodução, um casal de cães, por exemplo, pode originar, em sucessivas gerações, por dez anos, mais de 80 mil filhotes, sendo que a maior parte vai parar nas ruas.

Além de promover o debate de políticas e ações, a Frente Parlamentar permite a participação de entidades e representantes da sociedade. A proposta agora será analisada pela Assembleia Legislativa e em breve devem ser anunciados os membros que irão compor a Frente Parlamentar.

