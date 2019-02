Nova gestão: Des. Paschoal Carmello Leandro preside sessão do Órgão Especial

“Quero dar as boas-vindas a todos e dizer que é uma satisfação e uma responsabilidade maior ainda dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo colega Divoncir. Estaremos à disposição para dialogar com os magistrados de primeiro e de segundo grau, prontos para atendê-los no que for necessário”.

Com essas palavras, o Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, abriu a primeira sessão do Órgão Especial sob sua presidência. Os novos integrantes da administração do Poder Judiciário para a gestão 2019/2020 foram empossados no dia 30 de janeiro de 2019.

As sessões de julgamento do Órgão Especial são realizadas na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, às 14 horas. Para a sessão de hoje estão pautados processos entre mandados de segurança, embargos de declaração, agravo interno e ações diretas de inconstitucionalidade.

Saiba mais – O Órgão Especial, a mais alta Corte fracionada do Poder Judiciário de MS, foi criado em julho de 2008 e é constituído pelo Presidente do TJMS, pelo Vice-presidente, Corregedor-geral de Justiça e por mais 12 desembargadores: os seis mais antigos e seis votados pelos componentes do Tribunal Pleno.

São considerados membros natos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça, além dos seis desembargadores mais antigos, que não podem renunciar ao encargo.

Assim, são membros natos o Des. Paschoal Carmello Leandro (Presidente), o Des. Carlos Eduardo Contar (Vice-Presidente) e o Des. Sérgio Fernandes Martins (Corregedor).

Os seis desembargadores que integram a antiguidade são Claudionor Miguel Abss Duarte, João Maria Lós, Divoncir Schreiner Maran, Tânia Garcia de Freitas Borges, Julizar Barbosa Trindade e Sideni Soncini Pimentel.

Integram a parte eleita os desembargadores Dorival Moreira dos Santos, Marco André Nogueira Hanson, Ruy Celso Barbosa Florence, Marcos José de Brito Rodrigues, Luiz Gonzaga Mendes Marques e Eduardo Machado Rocha.

Importante lembrar que a criação do Órgão Especial observa o previsto no art. 93, XI, da Constituição Federal: “nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído Órgão Especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno”.