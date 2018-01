Nove de fevereiro abre licitação para recapeamento de Ponta Porã

No dia 9 de fevereiro será aberta a licitação que definirá a empresa que executará as obras de recapeamento das vias centrais de Ponta Porã, totalizando um investimento de R$ 7 milhões do Governo do estado. O anúncio foi feito pelo secretário de Infraestrutura do Estado, engenheiro Marcelo Miglioli, acrescentando que assim que for concluído o processo licitatório, ”se não houver questionamento de ordem administrativa ou judicial, o governador Reinaldo Azambuja imediatamente dará a orem de serviço para a execução dos serviços.

Cerca de 20 quilômetros de ruas e avenidas centrais de Ponta Porã receberão uma nova capa asfáltica, seguindo um projeto técnico elaborado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Porã. “Nós, do Governo do Estado, temos dado muita prioridade para a recuperação de vias. Essa é uma carência dos municípios, foi um pleito feito pelo prefeito Hélio e nós estamos participando desse projeto porque isso dá uma condição melhor para o município como Ponta Porã que recebe, além do trânsito local dos munícipes, muito fluxo externo. Então não tem dúvida, que essa obra melhora e muito as condições de tráfego do município”, explicou o secretário Miglioli.

O prefeito Hélio Peluffo acredita que correndo tudo certo na licitação, ainda no mês de fevereiro serão iniciados os serviços de recapeamento de toda a Avenida Brasil, da Marechal Floriano, da Baltasar Saldanha, da Rua Belmiro Albuquerque e Rua Guia Lopes, que “são áreas importantes de trânsito dentro de Ponta Porã, vai diminuir o nosso custo de manutenção e melhorar a qualidade e vida da população”.

LICITAÇÃO – A licitação (tomada de preços) que irá beneficiar as vias do município acontece no próximo dia 9 de fevereiro, às 9 horas, na Coordenadoria de Licitação da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), em Campo Grande.

Serão recapeados 157 mil e 586 metros quadrados de ruas e avenidas de Ponta Porã, uma cidade turística que recebe um grande fluxo de veículos e, enquanto o anel viário não estiver concluído, a cidade sofre com o trânsito pesado que corta as vias centrais.

CRÉDITO: Assessoria da SEINFRA

