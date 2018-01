Nove instituições recebem inscrições para mestrado em sociologia

Os professores de sociologia que atuam ou desejam atuar na educação básica podem se candidatar a uma vaga para o Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (Profsocio). As inscrições seguem até o próximo dia 30 de janeiro.

As vagas são ofertadas de forma simultânea em todo o Brasil. Nove instituições de ensino superior públicas do País oferecem o programa, coordenadas pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

O mestrado tem duração de 24 meses e serão ministradas seis disciplinas obrigatórias e duas matérias optativas. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível na página do programa.

Profsocio

Presencial e gratuito, em nível de pós-graduação stricto sensu, o mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Educação e do Capes

