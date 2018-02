Novos programas da prefeitura vão atender 25 mil jovens em campo grande

Em 2017, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), desenvolveu e implantou sete programas principais, que atingiram mais de 15 mil pessoas de várias regiões da Capital. Agora em 2018, novos programas entrarão no cronograma de atividades e serão desenvolvidos para fomentar a participação da juventude, principalmente que está em situação de vulnerabilidade, no processo de construção de uma nova realidade.

Para atingir esse objetivo, a Subsecretaria de Políticas para a Juventude lança nesta sexta-feira (9) um cronograma de ações e novos programas, com o objetivo de atingir 25 mil jovens. A criação de um material com todas as especificações de trabalho visa nortear as ações da Subjuv e planejar efetivamente quais atividades atenderão a demanda da sociedade.

O Estação Juventude, em parceria com Governo Federal, é um dos programas que serão ampliados em 2018. Ele tem por finalidade assegurar direitos de cidadania e fortalecer a capacidade de inclusão, participação social e emancipação. Serão oferecidas oficinas de Dança Urbana, Muay Thai, Jiu Jitsu, Empreendedorismo e acompanhamento psicológico, com um investimento de R$ 316 mil recursos do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura. O programa pretende atingir um público total de cinco mil jovens em situação de vulnerabilidade social, durante os 19 meses de duração.

O Ação Jovem também abrirá espaço para interlocução com a juventude, suas reivindicações, sugestões, reclamações, opiniões e diversos assuntos que serão abordados posteriormente. A previsão é de que ele tenha início em março, quando serão realizados nove encontros durante o ano, sendo um a cada mês.

A Prefeitura também promoverá o Festival da Juventude, para fomentar o aperfeiçoamento cultural na vida pessoal e social de jovens talentos, por meio de um concurso de dança e música, contribuindo na perspectiva de proporcionar fatores determinantes para exposição cultural a jovens músicos e desenvolvendo a consciência cidadã e para a promoção da arte popular, além do entretenimento familiar.

A programação completa será lançada nesta sexta-feira, às 18 horas, no auditório do IMPCG, localizado na Travessa Píres de Matos, 50 – Bairro Amambaí.

