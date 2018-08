O chão e o voto são a estratégia de Jr. Mochi na campanha

Surpresa no cenário eleitoral, o candidato ao Governo do Estado Jr. Mochi, MDB, adotou como estratégia de campanha “o chão e o voto”. Ele que é conhecido por sua ponderação e capacidade de união política pontuou que quer uma campanha sem ataques e propositiva.

“Quem conhece meu perfil sabe: vamos fazer uma campanha de alto nível, propositiva. Não vamos perder tempo denegrindo nossos adversários. Vamos falar o que vamos fazer, como, com qual recurso e de que forma. É isso que a população quer saber”, alertou sobre os anseios dos eleitores.

Com histórico no cargo Executivo de Coxim e também no Legislativo Estadual onde é o presidente da Assembleia Legislativa, Mochi reafirmou que não vai mudar seu jeito ponderado de fazer política.

A proposta do candidato é uma campanha sem ataques. “Vamos fazer uma campanha diferenciada, com poucos recursos do fundo partidário, dividido igualitariamente entre as campanhas dos nossos candidatos e aliados. Espero que as pessoas compreendam a nova política, ou o que teremos do nosso País será reflexo do que as circunstâncias permitirem”, alertou ele que já está sendo apontado como a nova alternativa que tanto esperavam.

