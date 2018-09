O povo já decidiu: Coronel David está entre os primeiros em pesquisa para deputado estadual

Coronel David continua entre os políticos preferidos da população de Mato Grosso do Sul para assumir uma cadeira no legislativo estadual. Prova disso, é o resultado de uma pesquisa quantitativa realizada pelo IPR (Instituto de Pesquisa Resultado) de registro – MS – 04794/2018 entre os dias 19 a 24 de agosto onde o nome de Coronel David aparece consolidado em 8º lugar com 0,67%.

“Sinto-me honrado e agradeço muito a confiança que os sul-mato-grossenses depositam em meu trabalho, pois sabem que eu não sou homem de coisa errada e faço o que é o certo para o MS. Estou pronto e preparado para representar os interesses da população no Estado, pois política se faz com segurança”, decretou Coronel David.

Seriedade

Como reconhecimento pelo seu trabalho realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul enquanto foi deputado estadual durante 1 ano e 8 meses, (2016 e 2017), Coronel David foi indicado como o único parlamentar a estar entre os TOP 5 dos políticos de Mato Grosso do Sul. A avaliação foi feita pelo MBL (Movimento Brasil Livre), onde foram analisados “critérios técnicos” como trabalhos feitos em 2017, iniciativa parlamentar, liberalismo econômico, projetos, votações durante as sessões no ano e a renovação na política.

