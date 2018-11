OAB/MS acompanha nova fase da Operação Lama Asfáltica

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), acompanha desde a manhã desta terça-feira (27) nova fase da Operação Lama Asfáltica deflagrada pela Polícia Federal (PF), por determinação da 3ª Vara Federal da Justiça Federal em Campo Grande, em Mandados de Busca e Apreensão envolvendo Advogados.

A Ordem cumpre sua função institucional no acompanhamento das medidas deflagradas contra Advogados em estrita obediência da Lei 8.906/94, devendo, contudo, instaurar Procedimentos Ético Disciplinares para análise da conduta dos referidos profissionais, para apuração de existência de infrações ou não.

Com relação às ações em andamento contra as demais autoridades envolvidas, nesta manhã, o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche disse “A Ordem tem se posicionado de forma firme e intransigente, inclusive solicitando a intervenção dos Órgãos de Fiscalização para apuração rigorosa de ilícitos e denúncias de corrupção levadas a conhecimento da sociedade e a justiça tem dado respostas a estas intervenções precisas, impessoais e dentro da lei, sempre se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa, pilar mestre do Estado Democrático de Direito, para que se faça justiça sem justiçamento e nem abusos sejam praticados. A Ordem dos Advogados do Brasil reafirma seu compromisso com o sistema de justiça e seu compromisso inarredável com o combate à corrupção e o aprimoramento das instituições”.

