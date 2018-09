OAB/MS acompanha Operação Vostok deflagrada pela Polícia Federal

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), acompanhou toda a Operação Vostok deflagrada na quarta-feira (12) pela Polícia Federal (PF). Em determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em mandados de busca e apreensão envolvendo escritório de advocacia, o Governador do Estado, Deputado Estadual e Conselheiro do Tribunal de Contas.

A Ordem cumpre sua função institucional no acompanhamento de medidas deflagradas contra advogados na estrita obediência da Lei 8.906/94.

Com relação às medidas deflagradas contra políticos e agentes públicos no Estado de MS, nesta manhã o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche disse “A Ordem tem se posicionado de forma firme e intransigente, inclusive solicitando intervenção dos Órgãos de Fiscalização para apuração rigorosa de denúncias de corrupção levadas à conhecimento da sociedade e a justiça tem dado respostas a estas intervenções precisas, impessoais e dentro da Lei, sempre se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa, pilar mestre do Estado Democrático de Direito, para que se faça justiça sem justiçamento e nem abusos sejam praticados. A Ordem dos Advogados do Brasil reafirma sua crença no sistema justiça e seu compromisso inarredável com o combate à corrupção e o aprimoramento da instituições”.

Créditos OAB-MS

Comentários