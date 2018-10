OAB/MS cobra investigação rigorosa sobre execução de Advogado

A OAB/MS emitiu uma nota lamentando o assassinado brutal do advogado declarando que irá cobrar uma rigorosa apuração no caso, para saber se a execução tem ligação com a atividade profissional. Mansour Elias Karmouche, Presidente da OAB/MS declarou que ‘A OAB/MS repudia qualquer tipo de violência contra quem quer que seja, ainda mais contra um advogado. Sabemos das nossas dificuldades no exercício profissional, muitas vezes as relações são incompreendidas. O Doutor José Atanásio prestou relevantes serviços a advocacia e a sociedade sul-mato-grossense’. Reforçando o seu repúdio contra qualquer tipo de violência praticado contra advogado ou quem quer que seja no exercício profissional ou não.

Comentários