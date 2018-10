OAB/MS congela anuidade 2019

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Mato Grosso do Sul (OAB/MS) aprovou em Sessão na manhã desta sexta-feira (26) o congelamento do valor da anuidade para 2019.

A Ordem está atenta ao período complicado em que passa o país e apesar da inflação acumulada nos últimos anos, o Conselho congelou os valores para 2019, mantendo em R$ 970,00.

“Mais um compromisso dessa gestão com toda a advocacia. Em um momento de crise, deliberamos por manter mais um ano a anuidade congelada”, destacou o Presidente da Ordem, Mansour Elias Karmouche. O pagamento da anuidade à vista com desconto de 10% será até o dia 10 de janeiro de 2019 e com desconto de 5% até 10 de fevereiro. Os jovens advogados, com até cinco anos de inscrição, têm descontos de 15% no primeiro e segundo ano; 10% no terceiro ano; 7.5% no quarto e quinto ano de inscrição.

Créditos Assessoria da OAB-MS

