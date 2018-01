OAB/MS e Jucems se reúnem para ultimar detalhes sobre adesão ao REDESIMPLES

Nesta quarta-feira (24), a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems) se reuniram para tratar dos últimos detalhes da adesão a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIMPLES).

O objetivo é que o profissional já saia da Ordem com o CNPJ, sem a necessidade de agendar atendimento na Receita. Esse convênio, que é firmado com a Receita Federal para a regularização das empresas, também tem a participação da Jucems, órgão integrador que recebe os dados e repassa para o órgão gestor.

A OAB/MS encaminhou ao Conselho Federal o termo de adesão ao convênio firmado com a Receita Federal.

Até o fim de fevereiro, a OAB/MS providenciará a assinatura do termo de cooperação técnica com a Jucems para que os advogados já possam realizar todo procedimento de processo de registro de sociedade de advogados digitalmente.

A partir de março, o CNPJ, que antes demorava cerca de 90 dias após pedido na receita Federal, ficará pronto no mesmo dia da entrega da documentação na OAB. Ou seja, o advogado já sairá da OAB/MS com CNPJ.

CRÉDITO: Assessoria da OAB/MS

Comentários