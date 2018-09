OAB/MS e Sebrae firmam convênio para avançar na inovação e tecnologia jurídica

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), firmou convênio com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) (Sebrae/MS) para parceria de atuação no Espaço Living Lab.

O Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche assinou o termo de cooperação na manhã desta segunda-feira (24) juntamente o Presidente da Comissão de Tecnologia da OAB/MS, Bruno Eduardo Peixoto Lupoli, o Diretor-Superintendente Claudio George Mendonça, o Diretor de Operações Tito Manuel S. Bola Estanqueiro, e a Coordenadora do Living Lab MS Leandra Oliveira da Costa.

Com objetivo de fomentar a inovação e empreendedorismo, o Living Lab MS é um projeto colaborativo iniciado pelo Sebrae/MS que têm como objetivo desenvolver ideias inovadoras e startups em Mato Grosso do Sul. “Nosso objetivo é fortalecer esse espaço colaborativo chamado Living Lab, que apoia startups em todas as áreas, não apenas jurídicas, mas em todas as áreas de desenvolvimento. A OAB/MS, representada pelo Presidente Mansour Karmouche, traz para o pequeno empresário, aqueles que estão começando o negócio, o conhecimento jurídico. Temos mais de 30 instituições, e a OAB/MS vem somar neste momento dando essa orientação para quem está começando e, assim, a gente consegue trazer também esse jovem advogado, aquele que acabou de começar na advocacia conhecimento de como pensar na carreira e no negócio”, citou o Superintendente do Sebrae, Claudio Mendonça.

“O Living Lab, enquanto laboratório aberto, que a gente promove o pensar o novo, trazer inovação para os negócios, essa parceria com a OAB/MS vai permitir a gente ver as questões legais que, às vezes, esbarram na possibilidade do surgimento de novos negócios. Por vezes, temos soluções novas surgindo que não têm uma legislação específica, como quando o Uber chegou no Brasil. Com essa parceria, a gente promove a lei e assessoria jurídica aos novos negócios de uma forma que possibilite no Brasil e em Mato Grosso do Sul negócios mais avançados”, explicou a Coordenadora do Living Lab MS Leandra Oliveira da Costa.

Para o Presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica da OAB/MS, Bruno Eduardo Peixoto Lupoli, o convênio com a Living Lab e o Sebrae é importante para difundir a tecnologia jurídica. “Nós, enquanto Comissão de Tecnologia Jurídica, estamos à disposição para receber todos os advogados que tenham dúvidas sobre sistemas e produtos em relação às novas tecnologias porque cada vez tem mais profissionais no mercado e a gente precisa sair dessa rigidez para começar a ser maleável com as novas tecnologias. A OAB/MS tem essa preocupação, de fomentar a advocacia, difundir as tecnologias, para que o advogado possa estar evoluindo juntamente com o mundo. No Living Lab, ele vai ter acesso à tecnologia, mentoria, consultoria, cursos, e muito mais”.

“É um grande avanço para a OAB/MS trabalhar em parceria com Sebrae e Living Lab para trazer inovações e tecnologia para a advocacia. É um novo nicho que se abre, principalmente para aqueles que lidam com a advocacia e têm interesse no empreendedorismo e inovação”, concluiu o Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

