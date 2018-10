OAB/MS nomeia Comissão Eleitoral

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), através de sua Diretoria, nomeou a Comissão Eleitoral que cuidará do pleito da entidade neste ano.

O ato foi publicado no Diário Oficial da data de hoje (02/10) trazendo o nome da Advogada Telma Valeria da Silva Curiel Marcon como Presidente, o Advogado Décio José Xavier Braga de Vice-Presidente e os Advogados Sebastião Rolon Neto, Jeyancarlo Xavier Bernardino da Luz e Alci de Souza Araujo como membros.

A Comissão começará seus trabalhos nesta terça-feira, órgão que competirá garantir a lisura e a higidez do processo eleitoral da entidade. As eleições da OAB/MS na Seccional e nas Subseções ocorrerão no dia 20 de novembro deste ano, das 9:00 às 17:00 na Sede, bem como nas sedes das Subseções.

O Edital das Eleições está previsto para ser publicado amanhã (03/10), quando as chapas poderão ser registradas para início da Campanha Eleitoral.

A Ordem informa que só estarão aptos a votar os que não estiverem em débito com a instituição, inclusive parcelamentos, até o dia 19 de outubro de 2018, assim como determina a Legislação em vigor.

Créditos Assessoria da OAB-MS

