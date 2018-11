OAB/MS sedia 1º Simpósio sobre políticas públicas para animais

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) por meio da Comissão de Defesa de Direito dos Animais em parceria com a ONG Ame Mais de Três Lagoas realiza na próxima quinta-feira (8) o 1º Simpósio Itinerante para Atualização em Bem-Estar Animal e Políticas Públicas.

O Diretor-Presidente da Ong Beto Araujo explica que o objetivo do Simpósio é trocar informações com as Ongs de proteção animal de Mato Grosso do Sul e esclarecer alguns equívocos cometidos por falta de conhecimento. Ele conta que já participou de eventos voltados a proteção de animais em vários lugares do país e adquiriu conhecimento sobre o tema

“Eu procurei essa oportunidade no Brasil e onde tinha um simpósio ou seminário e um projeto importante que realmente resolvesse o problema do abandono e dos maus tratos em sua origem, eu fui visitar pessoalmente”.

As palestras serão proferidas pela Angela Caruso, que é militante da causa animal desde 1989, Diretora-Presidente da Ong Quintal de São Francisco/SP e pelo Professor Paulo Anselmo Nunes Felippe que é Diretor do Departamento de defesa e bem-estar da cidade de Campinas e segundo Beto tem a política pública voltada aos animais mais importante e eficiente do país.

“Esses dois palestrantes estão vindo a Campo Grande para tirar todas as dúvidas sobre projetos que funcionam e que não funcionam. Falar sobre legislação, como cobrar as autoridades com objetivos de ter uma política pública no município para os animais”, acrescentou Beto.

O Simpósio terá início às 19 horas e será realizado no Auditório da Ordem. Para participar encaminhe uma mensagem no WhatsApp do número (67) 99841-4100 com seu nome completo e e-mail. Trazer 1 quilo de ração no dia.

