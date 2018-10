Ônibus da Saúde fará exames gratuitos de prevenção ao câncer na DGPC

Amanhã (31), a partir das 8h, o “Ônibus da Saúde” da Cassems estará na sede da Delegacia-Geral de Polícia Civil com enfermeiros e médicos especialistas para que os policiais civis possam realizar diversos exames relacionados ao diagnóstico de câncer. A ação faz parte da campanha OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL e conta com o apoio do Sinpol-MS.

Serão realizados 50 exames de mamografia (para pessoas acima de 40 anos), 50 preventivos, 100 exames PSA (Antígeno Prostático Específico – acima de 45 anos) no Diagnóstico do Câncer de Próstata e 50 exames para detecção do câncer de pele. Os exames serão gratuitos para quem possui convênio com a Cassems. Mais informações pelos telefones 3318-7974 ou 3318-7973(ASSECOM/PCMS).

