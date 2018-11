Ônibus Saladão terá vendas durante o feriado desta quinta na praça do peixe

O Ônibus Saladão vai funcionar neste feriado de 15 de novembro. Nesta quarta-feira (14), as atividades vão acontecer na Rua Alexandre Farah (ao lado do Santuário Perpétuo Socorro), já na quinta-feira (15) é a vez da Praça do Peixe, no Bairro Villas Boas, receber o ônibus Saladão. Em ambas as datas o veículo ficará estacionado nos locais das 6h às 18h00 horas.

Criado pela Prefeitura Municipal, por meio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, o Projeto Saladão visa propiciar fomento à horticultura e fortalecimento da agricultura familiar de Campo Grande.

“Apesar do feriado de quinta-feira estaremos realizando as vendas normalmente na Praça do Peixe, eliminando apenas a comercialização na sexta-feira”, informa João Krabbe, superintendente do Agronegócio da Sedesc. A equipe da Sedesc estará acompanhando o trabalho nos dois dias, mesmo durante o feriado.

O ônibus Saladão é abastecido no dia das vendas durante a madrugada; o caminhão refrigerado utilizado pelo Projeto vai às propriedades rurais buscar os hortifrutis que são colhidos no dia da comercialização.

Ônibus Saladão:

– Quarta-feira (14/11): Rua Alexandre Farah (ao lado do Santuário Perpétuo Socorro) Bairro Amambaí;

– Quinta-feira (15/11): Praça do Peixe, Bairro Villas Boas.

Horário: das 6h às 18h

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

