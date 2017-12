OPERAÇÃO BOAS FESTAS – Rádio Patrulha de Bataguassu apreende 9,8 kilos de drogas e três envolvidos

A Polícia Militar de Bataguassu na tarde de terça (26),foi acionada por um militar em folga, que havia presenciado atitude suspeita de um indivíduo carregando uma mochila de cor preta. No local indicado e com a autorização da proprietária da residência, os policiais fizeram buscas pelo quintal da casa, e localizaram a mochila debaixo de um chassi de caminhão abandonado no quintal.

No interior da bolsa, foram localizados 9,5 tabletes de substância análoga a maconha. O Homem que carregava a mochila quando foi avistado pelo militar foi identificado e preso quando chegava na sua residência, próxima ao local que ele havia deixado a mochila escondida, e este indicou os comparsas que ainda estariam pelas proximidades uma vez que, segundo ele, os demais seriam da Cidade de Presidente Epitácio – SP.

Em buscas pelas imediações foram localizadas as duas pessoas indicadas, sendo um menor em idade. De acordo com os autores, o trio teria furtado um veiculo celta e teriam se deslocado até o Distrito de Casa Verde, município de Nova Andradina – MS e trocaram o veiculo por drogas com uma pessoa conhecida como “Indio”. Após a negociata, o trio voltou para a cidade de Bataguassu, porém o destino final da droga era Presidente Epitácio -SP.

O Entorpecente após pesado totalizou a quantidade de 9.800KG (Nove quilos e oitocentos gramas).

CRÉDITO: ASSECOM/8º BPM CB PM JEAN/PM-5

