Operação da Denar prende trio de golpistas

André José Marques (44); Wagner Rodrigues Câmara (37); e Ducleyton Eugênio Cavalcante (40) foram presos por estelionato. Fato aconteceu na tarde da última segunda-feira (23), em Campo Grande/MS.

O trio usava documentos falsos e abriam crediários em lojas. Gustavo Ferraris, delegado da Denar informou que uma denúncia anônima levou a polícia até o bando. André possui passagem pelo sistema prisional e porte ilegal de arma e roubo, foi abordado na rua Zaquias Narras Siufi, no bairro Lar do Trabalhador num veículo Fiat Palio com um RG falso em nome de Adilson e 4 porções de cocaína e uma de maconha. Wagner que já respondeu por tráfico de drogas e estava com mando de prisão em aberto e Ducleyton que tem cinco passagens por desvio de dinheiro foram abordados no cruzamento das ruas Rui Barbosa/Dom Aquino com documentos falsos.

O valor arrecado pelos golpistas não foi informado. Eles estão presos e se encontram a disposição da justiça.

