Durante a Operação Vostok deflagrada pela PF nesta manhã de quarta-feira (12) mandados estão sendo cumpridos na Governadoria de MS.

Agentes retiram do local malotes, mas não deram informações do que se tratava. São cumpridos por aproximadamente 220 policiais federais 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária em Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Maracaju, Guia Lopes de Laguna, e no município de Trairão, no Estado do Pará.

