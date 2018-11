Operação Lama Asfáltica da PF prende três pessoas e um continua foragido

André Luiz Cance, ex-secretário adjunto de Fazenda se entregou as 11h15 desta terça-feira (27) na PF de Campo Grande/MS. Durante a 6º fase da Operação Lama Asfáltica foram presos: o empresário do ramo de tecnologia João Roberto Baird; Antônio Celso Cortez que atuava junto ao empresário na emissão de notas frias para recebimento de propina e André Luiz Cance. Segue foragido Romillton Rodrigues de Oliveira. De acordo com as investigações os quatro estariam envolvidos num suposto esquema de lavagem de dinheiro em envio de remessas ao exterior, mas precisamente o Paraguai.

Comentários