Operação Mudra deflagrada pelo Gaeco cumpre 24 mandados em MS

As cidades de Campo Grande, Dourados, Terenos, Nova Andradina e Caarapó foram alvos da Operação Mudra deflagrada pelo Gaeco nesta manhã de segunda-feira (23). 24 mandados foram cumpridos; sendo seis de prisão e 18 de busca e apreensão.

A Operação deu início após as investigações que descobriram ordens repassadas da facção criminosa PCC de dentro dos presídios a integrantes em liberdade. Com o objetivo de fortalecer as ações voltadas ao tráfico de drogas com o autofinanciamento advindo de práticas de roubos e crimes.

Não foi informado de prisões na Capital.

