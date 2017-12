Operação policial cumpre mandados de prisão em Dourados

Dourados (MS) – Policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) cumpriram na manhã da última quinta-feira (21), 12 mandados judiciais em 16 endereços de Dourados.

A operação, batizada de “Boas Festas”, é conduzida pela Defron com o apoio de policiais da Delegacia Regional de Dourados, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. A operação conta com o empenho de 60 policiais.

O delegado titular da Defron, João Alves de Queiroz, informou que mandados de prisão já foram cumpridos desde às 6h desta quinta-feira, e que o resultado será informado ao término da operação.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação Social – DOF/Sejusp

