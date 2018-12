Operação Reagente apreende dólares em casa de empresário

Agentes do Gaeco realizarem buscas na casa do empresário Luiz Antônio Moreira localizando e apreendendo valores em dólares e real com o sócio da empresa Neo Line de produtos hospitalar. O acusado foi encaminhado a 2º Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Laércio Guilhem, advogado de Luiz declarou que foram encontrados 200 dólares e R$ 8 mil com o investigado. A empresa dele também foi alvo das operações. A intervenção é resultada da Operação Reagente deflagrada nesta sexta-feira (30), que apurou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões no HR de Campo Grande/MS. 59 policiais participaram da ação contra os crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa e fraude em licitações que evolviam equipamentos médicos da unidade hospitalar.

Comentários