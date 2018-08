Ossadas humanas são encontradas em cova comum

BELA VISTA-MS (Correspondente) – Populares encontraram três ossadas em uma cova comum. O caso aconteceu em Bela Vista do Norte; fronteira com Bela Vista/MS.

A Polícia foi acionada e após escavações houve a confirmação das ossadas. Um dos esqueletos foi identificado após achar uma identidade no bolso da calça trata-se de Raimundo Gomes Serra (36). Todos os corpos apresentam sinais de traumatismo craniano. As demais vítimas não foram identificadas. Suspeita-se que tenham sido mortos pelo crime organizado. Os corpos foram sepultados com cal para não deixar vestígios do crime.

