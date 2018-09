Otávio Trad e membros Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação discutem pontos finais da Lei Municipal de Inovação

O vereador Otávio Trad (PTB) se reuniu na tarde desta quinta-feira (27) com os membros do Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação (CMCTI) do Município de Campo Grande para apresentar a eles o resultado do trabalho desenvolvido pelo vereador que culminou no Projeto da Lei Municipal de Inovação. A reunião foi conduzida pelo presidente do CMCTI, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Abrahão Malulei Neto.

Na ocasião, o parlamentar explicou que o processo de elaboração da lei teve início em março de 2017 quando foi realizada a primeira reunião convocada por Otávio com os agentes inovadores do Município. Participaram do encontro universidades, institutos de pesquisa, empresas tecnológicas, empreendedores da área de ciência e tecnologia além de representantes dos executivos municipal e estadual.

“Esta lei foi elaborada de forma coletiva. Todos que participaram deram suas contribuições. Entendo que ter uma lei municipal de inovação será fundamental para o crescimento de Campo Grande. Nossa cidade possui várias das características necessárias para se tornar um pólo de inovação e desenvolvimento tecnológico”, afirma vereador.

Para o conselheiro Rodolfo Vaz de Carvalho, que representa Sindicato Rural de Campo Grande, a lei será benéfica para economia da cidade. “Sabemos que tecnologia, pesquisa, ciência e inovação são ferramentas essenciais para o desenvolvimento econômico. O fato de essa discussão ter se iniciado na Câmara Municipal é fundamental, é importante ter pessoas na Câmara que sabem o valor da inovação.”

Conforme o secretário, o projeto da Lei Municipal de Inovação baseado no trabalho elaborado pela equipe coordenada pelo vereador Otávio Trad deve ser enviado à Câmara Municipal nos próximos dias.

