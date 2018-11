Otávio Trad Otávio Trad solicita implantação de braço de luz no bairro São Conrado

O parlamentar cobrou da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP) a implantação de braço de iluminação na Rua Jandaia do Sul no bairro São Conrado, e também a troca de lâmpadas queimadas na Rua Vitório Zeolla, no Carandá Bosque, e na Rua Baronesa de Itu, no Jardim Colonial.

Patrolamento e Cascalhamento – Em relação aos pedidos de patrolamento e cascalhamento, Otávio Trad solicitou à SISEP, a execução dos serviços em ruas dos bairros: Santa Emília; São Conrado; Cristo Redentor e no loteamento Praia da Urca.