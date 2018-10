Outubro Rosa com atendimentos do Hospital do Coração superlota espaço no Pátio Central

Na quinta-feira (25), em uma hora, mais de 40 pessoas passaram pelo atendimento de cardiologistas, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas do Hospital do Coração, no Pátio Central, em Campo Grande. Os profissionais atenderam com serviços gratuitos. Antes das 6h, dona Orlinda Machado, de 68 anos, já estava na fila. “Minha mãe morreu aos 70 de coração, eu ouvi o alerta na Tv que as mulheres estão morrendo com problemas cardíacos, eu vim cedo”, disse a moradora da Vila Planalto, que após a triagem, saiu satisfeita. “Isso é muito bom. A gente ganha pouco e precisa!”

Depois de aferir a glicemia, dona Maria Edite (64), descobriu que tem sintomas de diabetes. “Agora é cuidar, disse.

Das mulheres que foram atendidas, segundo a cardiologista Sandra de Andrade, três que apresentarem mais riscos vão passar por check up completo cedido pelo Hospital do Coração.

Mesmo sendo voltado para o público feminino, José Miranda, 75 anos, fez questão de participar da campanha. “Moro perto do Estrela do Sul, atendimento na saúde pública é complicado. Não podia perder esse serviço de graça”, comentou.

Emagrecimento

A médica Letícia Trad Martins Costa observou que a maioria estava acima do peso e deseja obter um programa de emagrecimento. “Todas pediram orientações para nutricionista Maria Cecília e receberam dicas de uma boa alimentação”, disse a cardiologista.

