Pacientes portadores de diabetes recebem aparelhos novos para dosagem de glicemia

No início desta semana, os pacientes cadastrados para receber fitas reagentes para dosagem de glicemia capilar começaram a receber os novos glicosímetros adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde no final do ano de 2017.

As famosas “fitinhas de glicemia” são utilizadas para o automonitoramento do nível de glicose do sangue, que é uma ferramenta importante para o controle do diabetes, sendo parte integrante do autocuidado das pessoas com diabetes mellitus insulino-dependentes, aí compreendidos os portadores de diabetes mellitus tipo 1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que usam insulina e diabetes gestacional (DMG).

De acordo com a Gerência Técnica de Programa de Saúde – Hipertensão, Diabetes e Doença Renal Crônica da Sesau, as tiras são disponibilizadas aos usuários do SUS, portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes e que estejam cadastrados no cartão SUS e/ou no Programa de Hipertensão e Diabetes – Hiperdia, sendo que a prescrição para o automonitoramento será feita a critério da Equipe de Saúde responsável pelo acompanhamento do usuário portador de diabetes mellitus.

Além disto, os usuários portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes devem estar inscritos nos Programas de Educação para Diabéticos, promovidos pelas unidades de saúde do SUS.

Orientação

Durante as reuniões que já ocorreram para realizar as trocas dos aparelhos nas unidades de saúde da família Nossa Senhora das Graças, São Benedito, Jardim Paradiso, Paulo Coelho Machado, Mário Covas, Cohab, Jardim Marabá, Vila Fernanda e Jardim Antártica, as farmacêuticas Joanna D´Arc Oliveira e Raíssa Ishikawa orientaram as instruções iniciais sobre o funcionamento dos glicosímetros, e aproveitaram a oportunidade para conversar sobre armazenamento e locais de aplicação de insulina; sinais e sintomas de hipo e hiperglicemia; importância da realização de exames complementares e avaliação de pé diabético. “Este é um momento muito importante, pois nos grupos, os pacientes sentem-se acolhidos e podem compartilhar experiências em comum já que todos são portadores de diabetes”, afirma uma das farmacêuticas.

A orientação é para que o paciente cadastrado no programa, procure a Unidade Básica de Saúde ou de Saúde da Família mais próxima de sua residência para maiores informações sobre como será realizada a troca de seu glicosímetro.

