Pai embriagado agride funcionário de Ceinf

Pai (23) de aluno embriagado agredi funcionário de Ceinf. O fato ocorreu nesta manhã de quinta-feira (28), em Campo Grande/MS. A mãe deixou o filho na creche por volta das 7h após 30 min o genitor chegou querendo levar o filho. A genitora foi avisada e negou o pedido. Após a negativa o autor se alterou com os funcionários da escola e chegou a quebrar um vaso. Além de tentar pular o muro com a criança no colo. Por fim se evadiu em alta velocidade com o menor num veículo sendo localizado pela guarda municipal em frente a casa da mãe. Contido foi preso e submetido ao bafômetro que apontou 0,47 mg/L de álcool no sangue. Preso em flagrante foi encaminhado a Depac Centro.

